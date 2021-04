Louis Tomlinson reaparece con cabello largo y fans enloquecen

El cantante Louis Tomlinson, de 29 años, reapareció con un nuevo look, mostrando su cabello largo y sus fans enloquecieron.

Y es que, recientemente el también compositor británico fue visto en un aeropuerto de México, donde saludó a sus fans y mostró su larga cabellera.

A través de redes sociales, comenzaron a circular los videos, donde el joven saludó a sus fanáticos.

Tomlinson, intérprete de canciones como Two of Us, Walls y Just Hold On lució una playera, zapatillas, estuvo acompañado de su guitarra, mascarilla y una gorra que no evitó que se viera su cabello largo.

No se detalló en qué aeropuerto se econtraba el cantante, sin embargo en Twitter aseguraron que se trataba del de la Ciudad de México.

Además, otros usuarios aseguraron haber visto a Louis Tomlinson con todo y su cabello largo en Tulum donde se especula que el exintegrante de One Direction acudió para grabar un nuevo documental sobre su vida y trayectoria.

Asimismo, las y los fans aseguraron que esta es la primera fotografía de Louis Tomlinson con 29 años.