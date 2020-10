Louise Glück: la estadounidense que se convirtió en la nueva Nobel de la Literatura

La poetisa estadounidense, Louise Elisabeth Glück, se alzó con el Premio Nobel de la Literatura este 2020 en medio de la pandemia de COVID-19.

La poeta es una de las más destacadas en el literatura contemporánea estadounidense, de acuerdo con el medio noticoso BBC.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020