Lucero quiere regresar a las telenovelas, pero con esta condición

La actriz y cantante mexicana Lucero contó que sí quiere regresar a las telenovelas, pero con una condición.

A través de su canal de YouTube, que se llama Lucero Mucho que Contar, la estrella mexicana habló sobre Helena, uno de sus personajes en la telenovela Por Ella Soy Eva y explicó qué es lo que necesita para regresar a la televisión como actriz.

Cuando me preguntan mucho si voy a volver a hacer una telenovela, yo respondo que me encantaría, porque amo las telenovelas, son parte de mi carrera, de estos 40 años ininterrumpidos que tengo de carrera artística, pero necesito una historia que me atrape, una historia que me enamore”, comenzó explicando la artista.