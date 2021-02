Lucero vivió días de terror cuando le dio coronavirus y contagió a su hija Lucero Mijares

La cantante Lucero compartió con sus fans que pasó mucho miedo cuando se enteró de que le dio coronavirus y contagió a su hija Lucero Mijares.

La intérprete mexicana contó la historia en su canal de YouTube Lucero Mucho que Contar y reflexionó en torno a la enfermedad y señaló que ella tomó todas las precauciones.

He intentado tomar las precauciones, todas las cosas que sabemos y que hemos ido aprendiendo, pero desafortunadamente sigue habiendo gente que no usa el cubrebocas como debe usarlo, probablemente son menos empáticos.

Desde hace muchos meses he limitado mis salidas, no hago festejos, no convivo con gran cantidad de personas y no porque no quiera, claro que quiero, tengo muchísimas ganas (…) pero intento ser sensata, he intentado durante todos estos meses cuidarme muchísimo”, relató la cantante.