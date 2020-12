Luchador de AEW, Brodie Lee falleció a los 41 años

El luchador de AEW Brodie Lee, también conocido como Luke Harper en WWE, falleció de forma inesperada este fin de semana, reportaron su familia y la empresa en la que trabajaba.

El gladiador de 41 años, cuyo nombre real era Jonathan Huber, había estado fuera de acción varias semanas de la empresa estadounidense, aunque no se sabía con certeza el porqué de la ausencia.

Ahora se sabe que fue problemas de salud y la causa de la muerte fue consecuencia de una afección pulmonar (ajena a COVID-19), según reportó su esposa Sandy Synn.

“Mi mejor amigo falleció hoy.

“Nunca quería llegar a escribir estas palabras. Mi corazón está roto. El mundo lo vio como el asombroso Brodie Lee (anteriormente conocido como Luke Harper) pero él fue mi mejor amigo, mi esposo, y el mejor padre que uno podría conocer. No tengo palabras para expresar el amor que siento o cuán destrozada me siento ahora mismo. Él falleció rodeado de sus seres queridos luego de una dura batalla con un problema pulmonar no relacionado con el COVID. La clínica Mayo cuenta literalmente con el mejor equipo de médicos y enfermeras en el mundo y me rodeó de constante amor.

“Encima de eso, no puedo dejar de expresar mi amor y mi admiración por la forma en que All Elite Wrestling trató, no solo a mi esposo, sino a mí y mis hijos. Margaret Stalvey, Megha Parekh, Cody Rhodes, Brandi Rhodes, Matt Jackson, Nick Jackson, Kenny Omega, Tony Khan y el resto del equipo en AEW han ayudado a mantenerme de pie y recoger todos los pedazos rotos.

“He estado rodeado de tanto amor y gente increíble que no puedo etiquetarlos a todos, pero ellos saben quiénes son y no creo que nunca sepan lo agradecido que estoy por ellos”.

AEW y WWE lamentaron la muerte de de Brodie Lee

Por su parte, las dos empresas donde ganó fama internacional, también lamentaron su muerte, siendo AEW quien dio la noticia de su fallecimiento y WWE dando el pésame a su familia.

“La familia de All Elite Wrestling está con el corazón roto. En una industria llena de gente buena, Jon Huber era excepcionalmente respetado y amado en cada forma. Un talento feroz y cautivador, un mentor reflexivo y simplemente un alma muy amable que contradecía rotundamente con su personaje como Mr. Brodie Lee.

“El amor de Jon por su esposa Amanda, y sus hijos Brodie y Nolan, era evidente para todos nosotros, quienes fuimos afortunados de pasar tiempo con él, y le enviamos nuestro amor y apoyo a su hermosa familia, hoy y siempre. La popularidad de Jon entre sus colegas y su influencia en el mundo de la lucha libre profesional era global y trascendió AEW, así que esta pérdida será sentida por muchos por un largo tiempo.

“Fuimos privilegiados de llamar a Jon Huber un hermano, un amigo y uno de nosotros aquí en AEW”.

“WWE se entristece al saber que Jon Huber, conocido por los fanáticos de la WWE como Luke Harper, falleció hoy a los 41 años. WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Huber”.