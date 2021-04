Luchador Halloween se retira por no poder caminar; fue ídolo en México

Para todos los deportistas llega el momento de decir adiós al deporte que tanto aman, para el luchador Halloween esto llegó mucho antes de tiempo, pues empezó a perder movilidad en una de las piernas.

El gladiador mexicano, que es recordado por su paso por el CMLL, AAA y WCW principalmente, reconoció que una de sus piernas le está fallando, por lo que está estudiando la posibilidad de someterse a una operación para ponerle una prótesis. Sin embargo, el retiro es inminente.

“Hay dos opciones, operarme y ponerme prótesis. Ya no puedo caminar… me caigo, ya me he caído varias veces… O si no que me quiero operar voy a tener que estar en silla de ruedas y caminar de vez en cuando“.

Es así que este fin de semana, el luchador extremo dijo adiós en un evento especial en la Arena Neza del Estado de México, donde tuvo una única petición: “Por favor no me olviden“.

La carrera de Halloween como luchador

Durante casi 30 años de carrera, Halloween fue conocido como parte los luchadores extremos más importantes de México, enfrentando a gladiadores internacionales de la talla de Sabú y Supreme.

Comenzó su carrera en 1993 y casi de inmediato entró a Lucha Libre AAA. Posteriormente emigró a WCW en Estados Unidos interpretó al personaje de Ciclope por mucho tiempo. Sin embargo, cuando regresó a México y retomó el nombre de Halloween fue cuando más destacó.

Fue parte del CMLL y AAA, conformando la Familia de Tijuana con su amigo Damián 666 y posteriormente los Perros del Mal que fue liderado por el Hijo del Perro Aguayo. Con el paso del tiempo se hizo un referente de la lucha extrema y ganó una gran fama en México.