Luchador Randy Orton se hace de palabras con rapero Soulja Boy

Recientemente, el 14 veces campeón de WWE, Randy Orton, se inmiscuyó en una discusión con el rapero Soulja Boy, quien acusó a la lucha libre de ser falsa.

Sin mucho contexto, el popular rapero escribió en sus redes sociales “El juego del rap es más falso que WWE“, lo que hizo que de inmediato decenas de aficionados le contestaran.

Rap game faker than WWE — Soulja Boy (Drako) (@souljaboy) February 28, 2021

Pero eso no se quedó solo en mensajes de los fans, pues varios luchadores también le contestaron al artista. Entre ellos estuvo T-Bar de Retribution, quien destacó las lesiones con las que un luchador tiene que lidiar.

“¿El juego del rap te quita años de vida y te deja con innumerables lesiones y dolores debilitantes? Oh, bueno, tal vez limítate a ‘hacer súper mojar a las perras’ (parte de una de sus canciones) o lo que sea que hiciste hace 15 años atrás”.

Pero la respuesta más grande llegó de parte de Randy Orton, quien criticó al rapero y lo invitó a que le diga eso de frente.

“¿Falso? Atrévete, idiota, a dar un paso al frente. ¿Acaso no le gustan las películas? Considérenos actores que hacemos acrobacias, sin almohadillas 200 días al año y que no nos quejamos cuando nos reparan quirúrgicamente y regresamos enseguida. Considérenos 100 veces más duros que cualquier persona con la que te hayas cruzado. No eres nada más que una perra”.

Fake? Dare this prick to step up. He dont like movies? Consider us actors that do stunts, without pads 200 days a year and don’t bitch when we get surgically repaired and come right back. Consider us 100 times tougher then anyone you’ve come across. Aint nuthin but a bitch ass… https://t.co/D3CQb9IxEO — Randy Orton (@RandyOrton) March 2, 2021

Se enciende la guerra entre Randy Orton y Soulja Boy

Ante las críticas del Randy Orton, el rapero Soulja Boy lejos de intimidarse le contestó:

“¿Sabes quién diablos soy? Traeré lo REAL a la lucha libre, no juegues conmigo. ¿Randy Orton?”.

Sin embargo, Orton de nueva cuenta contestó y volvió a retarlo a que se pare en un ring de lucha libre para demostrarle lo “falso” de la lucha libre.

“Crank That salió en 2007 y tuviste un año increíble. Ganaste mucho dinero. Me quito el sombrero ante ti, amigo. Aunque aquí está la cosa… Me gusta el rap. Pongo esa mie*** durante todo el día, ya sea Tunechi, Manso, JZ… pero, ¿llamas a lo que hago para sobrevivir, falso? Al diablo con eso. Ven a mi mundo y dime eso. Te reto”.

‘Crank that’ came out in ‘07 you had a hell of a year. Serious $. Hats off to ya my dude. Here’s the thing tho… I like rap. I bump that shit all day whether it’s tunechi, meek, JZ…but you call what I do to survive, fake? Fuck that. Come to my world and say that. Dare ya https://t.co/P3qx5bu6ks — Randy Orton (@RandyOrton) March 2, 2021

Las burlas continuaron y Soulja parece que no dejará de insultar al mundo de la lucha libre, solo esperando no tener que ver a un luchador de frente.