Luchador Tinieblas Jr. “nalguea” a su compañera de baile; se dice arrepentido

El pasado viernes, el luchador mexicano Tinieblas Jr., se convirtió en tendencia y en receptor de miles de críticas, pues le tocó el trasero a su compañera de baile durante un concurso.

El programa mexicano “Hoy” tiene una competencia de baile donde participan varios famosos. Tinieblas Jr. y Macky llevaban varias semanas siendo equipo, pero de forma inesperada las cosas cambiaron en un instante.

Mientras realizaban su coreografía, el luchador le dio una nalgada a su compañera, quien se mostró incómoda e intentó seguir con la presentación, aunque ya no con el mismo entusiasmo, posteriormente le reclamó.

“Nosotros no habíamos puesto una nalgada, que quede claro, te he apoyado en todo este proceso, pero esto sí me parece inaceptable; yo no quiero seguir con una pareja que no se puede controlar en la euforia ¿en dónde crees que estás?”.