Luchadores de WWE aparecerán en juego Gears 5

Tres de los luchadores de WWE aparecerán en el juego Gears 5, así lo confirmaron el luchador Xavier Woods en su cuenta de Twitter.

El gladiador que también es conocido por su afición a los videojuegos, incluso por mucho tiempo realizó transmisiones de Twitch, publicó las fotos donde aparece al lado de Big E y Kofi Kingston con la clásica armadura de esta franquicia.

“Después de jugar Gears of War durante años (y leyendo los libros) me complace anunciar que yo mismo, Kofi Kingston y Big E de alguna manera convencimos de que nos conviertan en personajes DLC jugables en Gears 5.

“Si pensabas que ser golpeado por gnashers te ponía nervioso, espera a que lo hagamos nosotros”.

After playing @GearsOfWar for years (& reading the books 😳) I’m happy to announce that myself @TrueKofi & @WWEBigE somehow convinced them make us playable dlc characters in #Gears5 @Xbox

If you thought getting popped by gnashers got on your nerves, wait until its us doing it 🤣 pic.twitter.com/nweuRLSzi7

— Austin #Creed4G4 – Future King of The Ring (@AustinCreedWins) November 17, 2020