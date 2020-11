Luchadores terroríficos, 10 de los más impactantes

Todo atleta que quiera participar en la lucha libre debe tener algo que los diferencie del resto, es por eso que algunos optan por utilizar por convertirse en luchadores terroríficos, los cuales causen temor a sus rivales y los aficionados.

Al rededor de todo el mundo hay decenas de gladiadores basados en esta idea, pero aquí te presentamos a 10 de los más terroríficos.

The Undertaker

Si hablamos de un luchador terrorífico, sin duda The Undertaker llega a la mente de forma inmediata, desde su aparición en WWE en 1990, ha causado temor entre sus rivales y aficionados.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Kane

Y si hablamos de The Undertaker, no podemos dejar de mencionar a su hermano Kane. El Monstruo Rojo apareció en 1997 en la empresa de la familia McMahon y desde entonces tuvo una rivalidad-amistad con The Undertaker.

Su máscara influye miedo en todos los que luchan con él, siendo muy respetado cada que sube al ring.

L. A. Park

La primera Parka hizo su aparición en 1992, donde ya causaba miedo por su traje con huesos; sin embargo, a su salida de AAA tomó el nombre L. A. Park y cambió su atuendo a uno aún más terrorífico.

“The Fiend” Bray Wyatt

Bray Wyatt apareció en WWE como el líder de una secta. Desde entonces ya causaba temor, pero cuando el personaje evolucionó a “The Fiend”, dio un verdadero paso a convertirse en uno de los luchadores terroríficos más impactante.

Los Espectros

La historia de los Espectros en México data de 1951 con el primero de la dinastía. Su máscara con dientes, ojos extraños, peluca y además de usar los pies descalzos, causaban una cierta incomodidad a los aficionados y rivales. Con el paso del tiempo el personaje se perpetuó y durante varios años han existido infinidad de ellos.

Great Muta

En 1989 nació el personaje interpretado por el japonés Keiji Mutoh, con el maquillaje en su rostro (después máscara) y su boca negra, hizo temblar a más de un rival en todo el mundo. Fue violento y aguerrido y sin duda impactó a todo el mundo.

Great Muta. (Foto: WWE)

La Parka

Aunque el personaje fue diseñado para dar terror y lo consiguió en sus primera épocas, La Parka se convirtió rápidamente en uno de los consentidos de la afición y de AAA, por lo que ganó muchos seguidores.

Los Psycho Circus

Aunque son tres luchadores, cabe la pena mencionarlos juntos. Los tres gladiadores comenzaron como rudos, masacrando a técnicos. Pero poco a poco se ganaron la simpatía de la gente, en especial Psycho Clown, quien a la fecha su principal público son los niños.

The Boogeyman

Este misterioso luchador aparecía en el momento menos indicado en WWE, causó miedo y asco a todos sus enemigos, porque además de su grotesca imagen, aparecía comiendo gusanos.

Damián 666 y Halloween

Otros que merecen una mención conjunta don Damián 666 y Halloween, ya que por mucho tiempo hicieron equipo y con sus equipos y caras pintadas hicieron que muchos de sus rivales sintieran auténtico terror.