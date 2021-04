La segunda temporada de la serie de Luis Miguel ha dado muchas preguntas al aire, sobre todo, en los romances que ha tenido el cantante y los cuales no han sido pocos, pero hay uno en especial del que no se tienen muchos detalles.

Algunas vez, Luis Miguel y Lucía Méndez fueron pareja, así es, cuando la cantante estaba en la parte más alta de las listas de popularidad, El Sol tuvo un romance con ella, pero nunca se supo cuánto tiempo duraron ni mucho menos cuándo terminaron.

Este romance entre Luis Miguel y Lucía Méndez fue confirmado en el libro “Oro de Rey” de Javier León, pero El Sol jamás ha dicho públicamente que tuvo una relación con la cantante.}

Ahora, como está de moda hablar de Luis Miguel y todas aquellas personas que tuvieron una relación con él están gustosas de decirlo, la excepción no fue Lucía Méndez, quien ha asegurado que ella es el amor de toda la vida de El Sol.

“Fue padrísimo, pero como 10 años después o más fue cuando me citó y me dijo hasta de lo que me iba a morir, estaba enojado conmigo. De pronto me dijo: ‘Para tu ego, eres el amor de mi vida’, y me quedé helada”, contó Méndez.