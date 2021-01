Lucía Méndez habla de su romance con Luis Miguel, Maradona y la mariguana

La cantante y actriz Lucía Méndez habló de su romance con Luis Miguel, con Maradona, así como de su consumo de la mariguana.

Fue en una entrevista con el conductor Yordi Rosado, para su programa en YouTube, que la estrella mexicana compartió detalles de su vida íntima.

Incluso hasta dijo cuánto tiempo ha pasado sin tener un orgasmo.

Seis meses y es ahora”, enfatizó Lucía Méndez. Ya soy casi virgen, seis meses sin nada de nada. Pero ahorita he querido descansar, he estado disfrutando mi libertad, haciendo lo que se me pega la gana. Ahorita estoy soltera, porque siempre me han tocado hombres muy posesivos. Me tuve que terapear con ello, no ha sido solamente una vez, han sido varias veces”, compartió la diva mexicana.

Además de estos detalles, la actriz habló de su relación con otras estrellas y personajes famosos como María Félix, Juan Gabriel y Pedro Infante.

Así fueron los romances de Lucía Méndez con Luis Miguel y Maradona

En la entrevista, Lucía Méndez compartió sus historias de amor, comenzando por Pedro Antonio, el productor con el que se casó y con quien tuvo a su único hijo.

Pero, lo que llamó más la atención fueron las declaraciones de Lucía Méndez sobre Luis Miguel y Maradona.

Sobre “El Sol”, Lucía Méndez contó que coincidió con el intérprete en Miami y que el cantante llegó a su cuarto de hotel a tocarle la puerta durante la madrugada.

Yo estaba en mi cuarto y me tocó la puerta, me dijo que estaba muy triste porque no sabía nada de su mamá. Estaba en un festival en Miami, cantando. Como a la 1 de la mañana llegó y me tocó la puerta, iba de smoking, guapísimo. Yo en pijama, con los pelos parados. Me estuvo platicando, pero no pasó nada, porque yo lo veía como un chavito. Dije le llevo 10 años, qué flojera”, contó la cantante.

Lucía Méndez detalló que, en ese momento, no pasó nada con Luis Miguel, pero que más adelanté, tras las atenciones y los detalles del cantante, mantuvieron una relación, aunque esta fue breve:

No pasó ni madres, ni un beso me dejé, nada. Tenía yo carácter. Sintió que no iba a pasar y posteriormente me empezó a buscar, a pretender. Era un chavo muy espléndido, me daba regalos, pero algunos de ellos no los recibí. Llegó un momento en que Luis Miguel era tan amable, tan atento, tan guapo, tan todo que sí caí, obviamente. Anduvimos como 3 o 4 meses y yo me sentía rara, porque yo le llevaba aparentemente 10 años y no era así, él tenía 17 y yo 30 y me engañó, él me dijo que tenía 20, yo le llevaba 13 años, me hubiera ido a la cárcel”, detalló la intérprete de ‘Culpable o Inocente’.

Durante la entrevista, la cantante de 65 años dijo que ella no se enamoró de Luis Miguel, porque nunca consideró que su relación fuera correcta.

Fue cuando conoció a Pedro Antonio, que Lucía dejó a Luis Miguel para comenzar a salir con el que sería su esposo.

Sobre si tuvo o no una relación con Maradona, Lucía Méndez contó que nunca llegaron a nada. Se conocieron en el mundial del 86 en México y se coquetearon, pero no pasó a más, por miedo de Lucía.

En ese momento, Lucía Méndez estaba saliendo con Luis Miguel, por eso no quiso hacer nada con Maradona, pues le daban nervios que Luis Miguel se enterara.

A sus 26 años era muy guapo, él tenía 26 y yo 30″, dijo sobre el deportista.

Esta es la razón por la que Lucía Méndez consumió mariguana por años

Yordi Rosado le preguntó a Lucía Méndez sobre la muerte de su padre, quien falleció de cirrosis y la cuestionó sobre si se había deprimido.

Mucho, me deprimí muchísimo. No me dio por el alcohol, pero sí por la mariguana. Como yo tenía 20 años, empecé a fumarla y empecé a evadir, duré como 5 años evadiendo y fumando”, contestó Méndez.

De acuerdo con la cantante, fue hasta que comenzó a ir a terapia que dejó de consumir mariguana, aunque enfatizó que no lo hacía de manera constante y que siempre consumía en su privacidad.

La fumaba cuando podía, que era una vez al mes o una cosa así. Porque estaba muy ocupada con la novela, los discos, el cine. Realmente lo dejé porque te seca, te saca celulitis, te deshidrata. Dicen que no hace daño, pero sí hace daño. Te aísla, te afecta, te va mal. Se te va la memoria. Te va afectando las neuronas, cómo no. Sí te apendejas”, sentenció Lucía Méndez.

Aquí te dejamos la entrevista completa, en la que Lucía Méndez habló de su relación con Luis Miguel, con Maradona y su consumo de la mariguana.

Además, Lucía Méndez explicó por qué se peló con Yuri, de quien dijo no guarda ningún resentimiento y con quien afirmó que se encuentra en buenos términos.