Luis Miguel, la serie: ¿Cuándo empieza la segunda temporada?

Fanáticos de Luis Miguel celebran que la espera ya terminó: la segunda temporada de la serie de Netflix se estrena el domingo. Se espera que la nueva temporada de la historia de “El Sol” logre una gran atención por parte del público.

Luis Miguel, la serie ha sido muy exitosa pues revela muchos secretos en la vida del cantante. Uno de ellos, la misteriosa desaparición de su madre, Marcela Basteri. La serie revela pasajes de la vida del cantante que muestran de cerca sus relaciones familiares, personales y amorosas y cómo éstas afectaron su carrera profesional.

“Hay muchas cosas que igual yo no sabía, que son muy fuertes, mucho más en el lado personal y sobre todo ver cómo, cuando él está subiendo a la cúspide de su carrera, entre más grande el logro profesional, más grande la tragedia personal. En esta temporada se toca mucho eso”, dijo el actor Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel.

En esta entrega habrá dos Luis Miguel, el de los años 1990 y de los años 2000. Gracias a prostéticos, cambios de peinado y sobre todo su interpretación, Boneta logra saltar constantemente de una década a otra.

La mayor incógnita de este nueva temporada es la desaparición de su madre del cantante, Marcela Basteri. En la primera temporada supo que la madre de Luis Miguel abandonó a su esposo, Luisito Rey, y se refugió con su familia. Pero un día desapareció sin dejar rastro y el cantante comenzó a dudar hasta de su padre.

A diferencia de la primera temporada, la segunda, en la que también actúan Juanpa Zurita y Axel Llunas, no estuvo basada en un libro. Se hizo a partir de conversaciones con Luis Miguel, escritores y personas clave que fueron parte de su vida.

Lo que comparten ambas es el misterio en torno a la madre del cantante que se prolongó hasta la época de la producción del álbum “Aries” del que se desprende el sencillo “Hasta que me olvides”.

“A mí lo que me encanta son los momentos musicales que te hacen escuchar la canción de una manera distinta y todo lo que sucede con ‘Aries’ y todo lo que viene con ‘Aries’ junto con la madre y ‘Hasta que me olvides’ y cómo eso se va relacionado a otra trama se me hace fenomenal”, dijo Boneta.