Luisito Comunica chocó un Lamborghini y esta es la suma que pagó

El youtuber Luisito Comunica chocó un Lamborghini y le platicó a sus seguidores la suma que tuvo que pagar.

El influencer, con más de 21 millones de seguidores en Instagram y 34 millones de suscriptores en YouTube se encontraba de vacaciones en Dubái con su pareja.

Estando en una ciudad cosmopolita y llena de lujos, Luisito quiso adentrarse a ese estilo de vida, por lo que pensó que era buena idea rentar un auto de lujo.

Así arrancó Luisito Comunica explicando el video en el que narra lo sucedido.

El creador de contenido rentó un auto de más de medio millón de dólares, de la marca Lamborghini, del cual dio un depósito que funcionaba en caso de tener una multa por conducir a alta velocidad.

A pesar del costo, Luisito confiesa que rentó el coche para disfrutarlo y grabar videos para su canal, tener fotos para Instagram y de esa forma recuperar su inversión.

Al rentar el auto le dijeron que, ante cualquier choque, debía llamar a la policía. Además, la empresa que le rentó el vehículo se quedó con el pasaporte del mexicano, quien al día siguiente se regresaba a México.

Las cosas comenzaron a ponerse mal cuando, al conducir a 50 km por hora, según lo cuenta, no se dio cuenta de un tope, lo que ocasionó rayones en las partes inferiores de las puertas.

Yo no iba tan rápido cuando sucedió esto, a máximo 60 kilómetros por hora. Voy en el Lamborghini, no veo un tope y menudo guamazo que le di al automóvil.

Al devolver el coche le dijeron que tendría que pagar el arreglo y, aunque al principio creyó que serían 10 mil dólares (cifra estimada que le dieron), cuando llegó la cotización del auto la suma fue del doble: 20 mil dólares.

Para que le pudieran devolver su pasaporte, Luisito utilizó sus tarjetas, las de su novia e incluso pidió ayuda a amigos para pagar, pero no por falta de dinero, sino porque se las bloqueaban en cuanto hacía pagos de mil dólares.

Luego de este incidente, Luisito se comprometió a donar dinero a alguna fundación para no sentirse tan mal por gastar en dinero que podría ayudar a mucha gente:

Me siento muy mal por haber aportado a un mundo que no me gusta nada, que me da asco. Moraleja: no sean m*m*dores y si van a Dubái, que les sirva de lección, lean muy bien sus contratos.