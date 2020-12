Luke Letlow, congresista republicano en Lousiana, muere de coronavirus

Luke Letlow, congresista republicano electo del estado de Louisiana, murió este martes en un hospital de Shreveportpor debido a complicaciones con el COVID-19.

A principios de mes, Luke Letlow ganó la segunda vuelta para ser representante del quinto distrito del Congreso de Louisiana, para así suplir a su exjefe Ralph Abraham, representante que estuvo tres mandatos en el Congreso.

Letlow, de 41 años, es el político de más alto rango que muere a causa del coronavirus en Estados Unidos hasta el momento. Luke iba a tomar posesión de su puesto recién obtenido el domingo.

Tras anunciar que había dado positivo en coronavirus el 18 de diciembre, Letlow entró en cuarentena obligatoria en su casa en Richard Parish, al noreste de Louisiana. Sin embargo, al día siguiente fue llevado al hospital después de que sus síntomas empeoraron; posteriormente fue trasladado a Ochsner LSU Health en Shreveport.

Políticos estatales y nacionales lamentaron la muerte de Letlow

“COVID-19 nos ha arrebatado al congresista electo Letlow demasiado pronto. Estoy desconsolado porque no podrá servir a nuestra gente como Representante de los Estados Unidos, pero estoy aún más devastado por su amada familia”, dijo el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards.

It is with heavy hearts that @FirstLadyOfLA and I offer our condolences to Congressman-elect Luke Letlow’s family on his passing after a battle with COVID-19. #lagov

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) December 30, 2020