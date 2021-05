Lupita Jones comete tremenda pifia en felicitación a Miss Universo 2020

La ex Miss Universo 1991, Lupita Jones, cometió un tremendo fallo cuando intentó felicitar a la también mexicana Andrea Meza por llevarse el título este 2020.

Y es que después que la nacida de Chihuahua se convirtiera en la tercer mexicana en quedarse con esta distinción, decenas de personas se volcaron a felicitarla. Sin embargo, una felicitación que más se esperaba era de Lupita Jones, quien fue la primera Miss Universo de México.

Pero cuando éste llegó fue sorpresivo para todos pues el mismo tenía dos mensajes, que por lo visto ya estaban prescritos por si ganaba o perdía Andrea.

“PROPUESTA DE TEXTO PARA REDES SI ANDREA NO GANA EN MISS UNIVERSO, ¡Felicidades Andrea! Luchaste por lograr un sueño que desde chica te acompañaba, tu disciplina, y talento te llevo hasta el lugar que hoy ocupaste en Miss Universo”, decía la parte para mandar si ganaba.

El mensaje fue borrado casi de inmediato, pero los pocos minutos arriba fueron suficientes para desatar las críticas y burlas de los internautas.

Los Simpson predijeron el Instagram de Lupita Jones: #MissUniverso pic.twitter.com/HoQm2LgrnT — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 17, 2021

Despedido el community manager de Lupita Jones…🥲 pic.twitter.com/gvj2gGWpUC — 🅜🅐🅡🅘🅐🅝🅐 (@marianavlzq) May 17, 2021

Y es que muchos creen que el error pudo no ser de la ex Miss Universo, si no de quien lleva las redes sociales, por lo que pondría en tela de juicio que Lupita Jones no revisa realmente sus cuentas.

Andrea Meza de 26 años se convirtió en la tercera mexicana con este título, siendo la primera Lupita Jones en 1991 y Ximena Navarrete en 2010.

Cabe destacar que Andrea Meza ganó Miss Universo 2020, ya que en ese año no se pudo realizar el certamen y se retrasó hasta este 2021 y la ganadora de este año se dará a conocer en los últimos meses.