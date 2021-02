Marty Schottenheimer murió a los 77 años de edad víctima de una larga batalla contra el Alzheimer.

El exentrenador en jefe de la NFL fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2014.

Había sido trasladado a un centro de cuidados paliativos cerca de su casa en Charlotte, Carolina del Norte, el 30 de enero pasado.

Ya tenía complicaciones del trastorno cerebral progresivo e irreversible.

Schottenheimer fue entrenador en jefe durante 21 temporadas en la NFL.

Estuvo al frente de los Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Washington y Chargers.

Logró un récord de por vida de 205-139-1 en su carrera, incluyendo Playoffs, instancia a la que llevó a sus equipos en 13 ocasiones.

Statement From Chairman and CEO Clark Hunt on the Passing of Marty Schottenheimer

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 9, 2021