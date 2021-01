Luz Elena González da positivo a COVID-19; culpa a servicio doméstico

La conductora y actriz mexicana Luz Elena González informó que dio positivo a COVID-19; pero además culpó a su personal de servicio doméstico por esto.

Por medio de sus redes sociales, Luz Elena anunció que se encuentra en casa combatiendo la enfermedad, además de culpar a una de las personas que trabaja con ella de estar en ese estado de salud.

“Quería platicarles que tengo COVID-19, me contagiaron en mi casa. Una de las personas del servicio doméstico llegó enferma y no avisó que se sentía mal; a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos dos días contagió a otras dos personas del personal de casa, y esas personas me contagiaron a mí, contagiaron a mis suegros que sólo los veíamos por cuidado“, contó a través de su cuenta de Instagram.

Además de mostrarte molesta con la persona que la habría contratado, describió los síntomas que tiene.

“Resulta que, por el descuido de una persona, la falta de consciencia, de avisar en el trabajo ‘Estoy mal, tengo un poco de gripa’, desafortunadamente contagió a varias personas. Se hizo una cadena de contagio horrible. Está muy peligroso.

“La verdad es que ya voy en el sexto día, no me he sentido nada bien. A mí sí me tocó un poco fuerte porque he tenido todos los síntomas menos temperatura; perdí el olfato, perdí el gusto, sudé muchísimo, el dolor de cuerpo es horrible. Nunca había sentido algo así”.

Usuarios critican a Luz Elena González por irse a la playa

Sin embargo, algunas personas criticaron a Luz Elena González por culpar a su personal doméstico, cuando apenas hace unos días presumió que estaba en Acapulco y cuando regresó comenzó a sentirse mal.

“Ojalá y no me bloques… pero te fuiste vacaciones, así que tú también eres un poco irresponsable, porque que no sabes a quien llevas contagiando en el camino, lo siento mucho pero estamos muy inconscientes en esto hasta cuando nos llega”, dice uno de los comentarios.