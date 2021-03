Lyft ofrecerá viajes gratis a las citas para la vacuna COVID-19 en Carolina del Norte

United Way of the Greater Triangle y el servicio de transporte compartido Lyft se asociarán para proporcionar viajes gratuitos a las citas de vacunación COVID-19 a partir del próximo mes.

El programa, conocido como Ride United NC, tiene el objetivo de ofrecer 100,000 viajes de ida y vuelta. Ride United NC comenzará con más de $400,000 en donaciones colectivas de

Blue Cross y Blue Shield de North Carolina,

Coastal Credit Union

Y Duke Energy.

“Estamos tratando de eliminar las barreras para el transporte, particularmente en las áreas rurales entre las poblaciones de color y los ancianos,” dijo Eric Gunkian, presidente y director ejecutivo de United Way of the Greater Triangle, en una entrevista con The News & Observer.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

¿Cómo funciona este programa?

Una vez que el programa comience a mediados de abril, habrá un centro de llamadas que las personas con citas de vacunación que necesitan transporte pueden usar sin cargo.

Luego, alguien en el centro de llamadas programará el viaje de ida y vuelta con Lyft para que lo recoja en la fecha de vacunación.

Si están recibiendo la primera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, la persona que busca la vacuna puede programar otra cita de Lyft para la fecha de su segunda y última dosis de la vacuna COVID-19.

El centro de llamadas también podrá proporcionar información para aquellos que dudan o tienen preguntas sobre cómo vacunarse.

Los detalles, incluido el número del centro de llamadas y la fecha de inicio, se anunciarán a mediados de abril. Los habitantes de Carolina del Norte en todos los condados podrán llamar para que los lleven a su cita de vacunación.

Más de 1.7 millones de personas en Carolina del Norte están completamente vacunadas. Eso es el 16.9% de la población total y el 21.6% de la población adulta.

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.