Madison Cawthorn volvió a adentrarse en la polémica, ahora al asegurar que impugnará el triunfo presidencial de Joe Biden.

El congresista entrante de Western Carolina del Norte dijo que buscará revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

El republicano, quien fácilmente ganó el Distrito 11 del Congreso en noviembre, anunció sus planes para desafiar la victoria de Biden cuando el Congreso se reúna el 6 de enero para contar los resultados del Colegio Electoral.

“El derecho a votar en unas elecciones libres y justas es la piedra angular de nuestra República”, tuiteó Cawthorn el lunes.

“Intentos de subvertir la autoridad constitucional de las legislaturas estatales para llevar a cabo huelgas electorales en el corazón mismo del gobierno representativo”, insistió.

“Elijo plantarme en la brecha, luchar por nosotros”, abundó.

