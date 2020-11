Madison Cawthorn, de un accidente que lo dejó en silla de ruedas a ser el miembro más joven del Congreso en 50 años

La vida de Madison Cawthorn cambió a los 18 años cuando un accidente automovilístico lo dejó en silla de ruedas. Ahora, seis años más tarde, será parte de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte como el republicano más joven en la historia del Congreso.

Cawthorn, de 25 años, es ahora la persona más joven de cualquier partido en más de 50 años, después de su victoria en el Distrito 11. Ocupará un puesto vacante que anteriormente pertenecía al representante republicano Mark Meadows, quien es jefe de gabinete del presidente Donald Trump.

El joven político llamó la atención por primera vez después de derrotar al candidato preferido de Trump al sorprender en la segunda vuelta de las primarias republicanas de junio.

Después de su reciente victoria emitió un discurso desde un viñedo en Hendersonville, donde dijo que el primer tema que presionaría para Carolina del Norte cuando llegue a Washington es la atención médica.

“Creo que, especialmente desde el coronavirus”, dijo Cawthorn. “Creo que todos se dan cuenta de que el acceso a la atención médica es algo primordial que es muy importante. Pero incluso mientras seguimos saliendo de esta pandemia, no quiero continuar con nuestro sistema de atención médica para tratar el problema. En lugar de tratar a las personas enfermas, continuemos ayudando a mantener saludables a las personas sanas”.

El demócrata Moe Davis fue a quien Cawthorn derrotó en las urnas.

“Estoy agradecido con más de 1,000 voluntarios que trabajaron incansablemente para ayudarme a tratar de traer mejores días al oeste de Carolina del Norte. Siempre estaré agradecido por su apoyo. Pero los votantes han hablado y, aunque estoy decepcionado, respeto su decisión”, dijo Davis.

From the bottom of my heart, Thank you.

All glory goes to God and I am excited to serve each and every member of this district. Thank you! pic.twitter.com/oFnizpzqVa

— Madison Cawthorn (@CawthornforNC) November 4, 2020