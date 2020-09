Madonna: Te decimos todos los detalles de su próxima Biopic

¡Madonna sigue siendo la “Reina del Pop”! Muchas artistas han querido arrebatarle el título, pero ninguna ha estado a la altura de una artista que ha vendido más de 100 millones de copias en el mundo.

La Reina del Pop continúa siendo un fenómeno, atrás quedaron los años donde era una “Chica Material” y ahora se ha convertido en una madre responsable con lanzamientos esporádicos de música.

¿Cuáles son los detalles de la Biopic de Madonna?

Muchos fans continúan siguiendo la trayectoria de Madonna, si bien hay algunas biografías no autorizadas y otras que tienen material que ella misma otorgó, ninguna tiene el material suficiente para desglosar su vida.

La cantante debe tener miles de historias tras bambalinas y es por eso que decidió consentir a sus fans más curiosos con una biopic, donde ella será la encargada de dirigir y escribir el material.

¿Quién confirmó que harán una Biopic de la ‘Reina del Pop’?

Madonna confirmó que Universal Pictures lanzará su propia biopic, donde ella revelará detalles y pasajes nunca antes contados, además de dar la visión más humana de la cantante.

Recordemos que hay otros documentales de Madonna como “Truth or Dare”, “I’m going To Tell You a Secret” o “Strike a Pose”, pero este nuevo material no tendrá nada que ver con los otros trabajos.

La Biopic no tiene nombre todavía, pero tendrá material nunca antes visto, historias inéditas y fotografías exclusivas que son parte del acervo personal de intérprete de “Material Girl”.

“Quiero transmitir el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, bailarina y como un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo. El foco de esta película siempre será la música. La música me mantuvo en movimiento y el arte me mantuvo con vida”, explicó Madona en su página oficial. “Hay muchas historias no contadas e inspiradoras en ella y quién mejor que yo para contarlas. Considero esencial compartir la montaña rusa de mi vida desde mi voz y mi visión”, dijo.

¿Quién es Madonna?

Madonna sin duda es la artista más grande del Pop, con 14 álbumes de estudio, millones de copias vendidas y miles de millones de reproducciones en diferentes plataformas, la colocan como la indiscutible “Reina del Pop”.

En este documental podremos ver el inicio de su carrera, antes de ser cantante y fungir como bailarina de distintos shows.

Quizá también nos cuente muchos de sus romances, como el que tuvo con Dennis Rodman y no llegó más allá con el polémico basquetbolista. La Biopic todavía no tiene fecha de salida, pero se espera que en el 2021 vea la luz.

¿Quién ya quiere ver este material de Madonna?