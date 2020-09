Astrid Aracely Zepeda, una madre de 18 años, fue hospitalizada críticamente por COVID-19 durante su séptimo mes de embarazo.

Fue el 11 de mayo cuando la diagnosticaron con COVID-19.

Ella me habló por teléfono que no aguantaba, no podía respirar, estaba llorando entonces yo me vine del trabajo y me la llevé para el hospital , dijo la mamá de la joven, Antonia García, a Univision 45 .

El hospital donde fue ingresada el 22 de mayo se llama Memorial Hermann Health System en la ciudad de Houston.

Astrid por haber contraído el COVID-19 durante su séptimo mes de embarazo se complicó su embarazo y tuvo que tener a bebe prematura.

Entonces la bebé nació prematura y se la sacaron por cesárea , dijo Garcia.

La bebe ahora se encuentra con buena salud pero aun no la han dejado conocer a su mama debido a que la salud de la mama aun esta crítica.

Me da una tristeza verla tan chiquita y no sabe el amor de su madre , entre lágrimas dijo García

Debido a que no se sabía si la madre de 18 años se iba a recuperar, la bebe fue nombrada Astrid como su mama.

Astrid tiene dos niñas, una de 2 años y la prematura que ahora tiene 3 meses.

Garcia tuvo que dejar su trabajo para cuidar de sus dos nietas ya que su hija está hospitalizada y su marido, quien les ayudaba, falleció de COVID-19.

La mama le suplica a Dios que regrese a su hija: Sólo le pido a mi Dios que me la regrese, que haga un milagro en ella, sólo él me la puede sacar de ahí .

Astrid está consciente pero no puede respirar sola, desde hace cuatro meses se comunica con su madre a través de videollamadas. Los doctores le dan muy pocas esperanzas.

Muy duro todo esto. Yo nunca pensé que mi hija estuviera en una camilla, me hace mucha falta, no es fácil estar con estas dos niñas aquí , concluyó.