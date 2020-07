Familiares de Vanessa Guillén, la soldado latina que fue asesinada en una base del Ejército de Estados Unidos, se reunieron este jueves 30 de julio con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para exigir justicia.

Gloria Guillén, madre de Vanessa pidió el cierre de la base militar de Fort Hood en Texas, donde su hija fue asesinada con un martillo por un compañero, argumentado que “ésa no es una base, es un cementerio, no merece estar abierta”.

“Mi hija murió siendo inocente en esa maldita base. En esa base matan, secuestran y violan”, expresó Gloria.

Por su parte, la hermana de Vanessa, Lupe Guillén,también alzó la voz y exigió que legisladores promulguen una ley que proteja a los soldados de acoso sexual en el Ejército

“Ellos dicen que protegen a los soldados, pero no protegieron a mi hermana, en lugar de eso la hostigaron sexualmente. Esto se pudo haber evitado. Yo quiero que el Congreso apruebe la ley ‘Yo Soy Vanessa Guillén’, si no pasan es porque no les importa, es porque las víctimas no fueron sus hijos”.

Abogada de los Guillén propuso un #metoo del Ejército

La abogada de la familia Guillén, Natalie Khawam, declaró que seguirán presionando para que se haga justicia por Vanessa y por los soldados que sufren abusos en el Ejército,

“No dejaremos que esto se desvanezca. Los soldados tienen que tener los mismos derechos que nosotros. Que lleven un uniforme no significa que no merecen los mismos derechos que los demás”.

Además, Natalie mencionó que los acosos en el Ejército pasarán a ser denunciados en una especie de #metoo de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

“Me dijeron que esto afecta a las fuerzas armadas. Nos vamos a asegurar que sea el movimiento #metoo para las fuerzas armadas”, aseveró Khawam.

Trump habló con Gloria Guillén

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escuchó las peticiones de la familia Guillén y aseguró que la forma en que murió Vanessa “le pegó duro”. El mandatario le prometió a Gloria Guillén que el caso de su hija seguirá siendo investigado por agencias federales.

“No queríamos que (este caso) fuera barrido debajo de la alfombra. (Vanessa) era una persona espectacular. Vamos a investigarlo fuertemente”, dijo Trump.

Con información de Telemundo