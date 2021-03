Madre despertó con su hija muerta entre sus piernas tras fatal choque en California

La muerte de 10 mexicanos en un accidente automovilístico ocurrido el 2 de marzo en una vía de California dejó muchas incógnitas. Una de ellas: ¿por qué había 25 personas amontonadas en una camioneta diseñada para 8 pasajeros?

La Ford Expedition 1997 que llevaba a las 25 personas chocó con un tractocamión en una intersección de Holtville, una comunidad agrícola en el condado de Imperial.

Luego de las investigaciones, se pudo conocer que la camioneta provenía de la frontera entre México y Estados Unidos, y era conducida por un contrabandista de migrantes.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Según la Patrulla Fronteriza, las grabaciones de una cámara de vigilancia mostraron que dos camionetas -la Ford Expedition que chocó y una Chevrolet Suburban- cruzaron una abertura que hay en el muro fronterizo, aproximadamente a 48 km del lugar donde ocurrió el accidente.

Ambas camionetas sufrieron accidentes: la Ford Expedition 1997 chocó contra un tractocamión, mientras que la Chevrolet se incendió por razones desconocidas (sin dejar fallecidos ni heridos).

De los 13 muertos por el accidente, se han identificado 10 mexicanos y una guatemalteca.

De acuerdo con Los Angeles Times, la guatemalteca era una mujer de 23 años, llamada Yesenia Melendrez, quien tenía el objetivo de migrar a Estados Unidos, donde su padre ya vivía desde hace 15 años.

El viaje lo estaba haciendo con su madre, Verlyn Cardona, de 46 años. Juntas iban amontonadas como los otros 25 migrantes en la camioneta Ford Expedition.

La madre de Yesenia perdió el conocimiento en el momento del impacto con el tractocamión, pero cuando volvió en sí en la parte de atrás del vehículo, su hija yacía muerta sobre sus piernas, reportó Los Angeles Times.

El sueño americano no se le cumplió , dijo su padre, Maynor Melendrez, a Los Angeles Times. No podré volver a verla, no podre abrazarla .

Madre e hija huían de Guatemala donde los índices de violencia y desempleo han incrementado.