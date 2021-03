Madre es acusada de asesinar a su hijo de 6 años en Ohio

Una madre de Ohio es acusada y arrestada por asesinar a su hijo de 6 años y tirar su cuerpo al río de Ohio.

Brittany Gosney, de 29 años, dijo a la policía que su novio, James Hamilton, de 42 años, la presionó para “deshacerse” de sus hijos; según un impactante informe del incidente de la Oficina del Alguacil del Condado de Preble.

El domingo 28 de febrero, Gosney denunció la desaparición de su hijo James Robert Hutchinson; dice la División de Policía de Middletown en un comunicado.

En una alerta emitida el domingo, la policía de Middletown dijo en una publicación de Twitter:

“Tenemos un niño de 6 años desaparecido llamado James. Fue visto por última vez en el área de Crawford St. Es un niño blanco, de 3 pies de altura, 42 libras. Tiene cabello rubio oscuro/rojizo y ojos azules. Fue visto por última vez con una camisa roja con pantalones de pijama de Batman azul y rojo. Si lo ve, llame al 911“.

We have a missing 6 year old named James. He is was last seen in the area of Crawford St. He is a white male, 3’ tall, 42 lbs. He has dark blond/reddish hair and blue eyes. He was last seen wearing a red shirt with blue and red Batman pajama pants. If you see him, call 911. pic.twitter.com/mjlB0kYPpa

— Middletown Division of Police (@MPDOhio) February 28, 2021