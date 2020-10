Raúl Jiménez es el mejor jugador mexicano del momento, su paso por el Wolverhampton le dejó innumerables fans y que equipos de gran jerarquía le echaran el ojo para poder incorporarlo a sus filas.

Primero, salió el rumor que el Real Madrid podría adquirir al mexicano, algo que posteriormente el DT de la “Casa Blanca”, Zinedine Zidane negó en una conferencia de prensa.

Otros, lo ponían en la Juventus al lado de Cristiano Ronaldo para crear una de las duplas más letales en Europa, pero al final la realidad fue otra para Raúl Jiménez.

Entre tantos rumores, Raúl Jiménez terminó firmando de nueva cuenta con el Wolverhampton y seguirá con el equipo por lo menos hasta el 2024.

“Desde el primer momento, los jugadores me cobijaron, me dieron esa confianza que tanto había buscado en un equipo en Europa y hoy que la tengo estoy muy contento y no pienso soltarla”, explicó el delantero en un comunicado.

“Quiero seguir haciendo cosas importantes por este club, seguir estando en los primeros planos del equipo y del futbol mundial”, dijo.