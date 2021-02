Maestra causa indignación al cubrir su rostro de chocolate y reír cuando un alumno la llama negra

El racismo es una manifestación de odio que sigue latente en la sociedad y llega de maneras inimaginables.

Tal fue el caso de una maestra de Charlotte, Carolina del Norte, quien se cubrió la cara de crema batida de chocolate en una clase.

Así lo mostró un video publicado por The North Carolina Beat.

Según el citado medio, un padre de familia mostró su preocupación cuando su hijo le contó lo sucedido.

El menor asiste a la Escuela Primaria Greenway Park, donde recibe clases de Megan Adams.

Adams estaba comiendo un pastel ante sus alumnos de segundo grado.

Un estudiante la llamó ‘negra’ y soltó una carcajada

En el video se puede escuchar a algunos de los estudiantes decir que se veía sucia y negra.

Cuando uno de los estudiantes dijo que se veía negra, Adams comenzó a reír.

El padre, preocupado, dijo según el medio, que su hijo le contó sobre el video porque era perturbador.

“Mi hijo me trajo esto a mi atención porque no se siente bien con lo que pasó”, dijo el padre a The North Carolina Beat.

“Un estudiante de segundo grado sabe que es incorrecto”, abundó.

“Este comportamiento es inaceptable”, insistió.

Caso de la maestra no es aislado en NC

Carolina del Norte se encuentra en plena lucha para erradicar el racismo.

Se han tomado medidas como retirar imágenes de políticos del pasado conocidos por ser dueños de esclavos.

Y más recientemente, la comisionada del condado de Wake, Shinica Thomas, pidió recientemente que se agregue la discriminación del cabello a la ordenanza de no discriminación del condado.

Eso, siguiendo a otras comunidades de Carolina del Norte como Durham, Carrboro y Greensboro.

“Existe discriminación basada en el cabello en las prácticas laborales, en las prácticas de contratación, en las promociones, incluso en la elaboración de perfiles”, dijo Thomas según The News and Observer.

Ya sea por el cabello o con directamente por el tono de piel, pero el racismo se manifiesta de pequeñas formas que se acumulan y lo mantienen latente.