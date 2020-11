Una maestra de Fayetteville murió después de dar positivo por COVID-19 hace menos de dos semanas, según funcionarios de la Academia Capitol Encore.

El superintendente Will Kneer le dijo a la cadena local ABC11 que Mary Ward, de 51 años, comenzó a experimentar síntomas el 29 de octubre. Después de notificar a la administración de la escuela, Ward tomó varias pruebas y recibió un resultado positivo de COVID-19 el 1 de noviembre.

Los funcionarios de Capitol Encore Academy notificaron al Departamento de Salud Pública del Condado de Cumberland sobre la prueba positiva y cerraron las clases presenciales y en línea el 2 de noviembre.

Seis días después de dar positivo, Kneer dijo que Ward fue hospitalizado y murió un día después.

Ella era realmente especial y tuvo un impacto bastante profundo, no solo en sus estudiantes, sino en las personas con las que trabajaba y en alguien a quien extrañaremos mucho , dijo Kneer.

Un monumento con notas, velas y dibujos ha ido creciendo lentamente fuera del edificio de la escuela el lunes por la tarde.

