Maestra estalla en llanto al decir que “a esta generación no le interesa aprender”

Inundada con lágrimas, Frances Sánchez, actriz y maestra de teatro en Puerto Rico, describió lo complicado que se ha tornado impartir clases a distancia a los estudiantes a raíz de la pandemia de COVID-19.

“Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que a los jóvenes no les importa aprender, que no les importa nada”, expresó. “Hoy es 10 de noviembre y tengo estudiantes que desde agosto no se han reportado a la clase. Ya yo estoy harta. Me siento agobiada y no sé ni qué más hacer”.

La maestra mencionó que el problema no es la educación a distancia. Es mas bien la falta de interés de los estudiantes que ha observado hace años.

La maestra aseguró que los alumnos han utilizado la pandemia como excusa para esquivar sus responsabilidades. La pandemia solo sirvió como un detonante para acentuar la cruda realidad de los alumnos y de las alumnas.

“Yo llevo 18 años en el sistema de educación y uno ve la decadencia paulatina en la cuestión social, pero nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso tan a altos niveles como ahora”, mencionó.

En el video explicó que cerca del 50% de los y de las estudiantes no entregan sus clases. Incluso, una porción significativa tampoco se conecta. La maestra narró cómo al preguntarle a los alumnos sobre las asignaciones respondían que no habían podido completarla o que les importaba.

“Esto va más allá de la educación a distancia. La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. A esta generación no le interesa aprender, punto”, agregó.

La educadora puntualizó que el poco interés en aprender no se debe solo al Departamento de Educación, sino a toda una generación.

