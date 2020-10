Maestra saca a estudiante de clase por respaldar a Trump

Mientras se encontraba en su clase de matemáticas vía Zoom, Mollie Woodbury, estudiante de 11vo grado en la Escuela Superior Massabesic, en Maine, fue sacada de la clase por tener una bandera de Trump en su habitación.

El incidente ocurrió hace poco más de una semana mientras la joven completaba sus tareas con su cámara encendida durante la clase, según 13newsnow.

La joven relató que su maestra le solicitó que sacara la bandera, pero la joven le dijo que era su habitación. Por lo tanto, no era ofensivo que la tuviese.

No obstante, la maestra la sacó de la clase – cosa de lo que Mollie se enteró cuando le llegó una notificación sobre la expulsión.

“Nunca había sido un problema”, dijo.

“Nadie me había dicho nada sobre la bandera hasta ese día”, agregó.

La mamá de la joven expresó que se encontraba petrificada por lo que ocurrió durante la clase.

En parte, debido a que la expulsión de la clase redundó en que la estudiante perdiese clases. La mamá dijo que la maestra le negó el derecho a aprender a su hija.

La joven mencionó que cuando regresó a clases al día siguiente la maestra ignoró lo sucedido.

“En realidad no quiero que me odie o que tome represalias contra mía por lo que sucedió”, dijo la joven.

Los padres se comunicaron con el superintendente de la región educativa, Larry Malone, para explicarle lo que ocurrió. En respuesta, respondió que “apoyaba el derecho de los estudiantes y del personal a expresar sus puntos de vista políticos sin importar la índole”.

La región comunicó que si bien es cierto no habría sido correcto tener una bandera de apoyo al presidente en un aula de clases real, en el escenario virtual no porque no se puede controlar el escenario del entorno en el que se toma clase en línea.

La Noticia redactó esta nota con información de 13newsnow.