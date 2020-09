Una maestra se queda dormida en plena clase virtual. La maestra Luz María Hernández impartía la materia de Taller de Lectura y Redacción. Esto en el Colegio Ateneo Fuente en la ciudad de Saltillo, Coahuila en México.

La maestra fue sorprendida por sus alumnos durante la clase virtual

La Maestra Hernández fue sorprendida por sus alumnos quienes esperaban más indicaciones durante la clase virtual. Al no escuchar nada, se impactaron al ver que estaba dormida. Los alumnos no dudaron ni un momento captar ese embarazoso momento para la maestra. Después de que alguno de los alumnos compartió la imagen en las redes sociales, la imagen se volvió viral.

No es la primera vez que le sucede esto a la maestra

Hay informes de que esta no es la primera vez que le pasa esto a la maestra. En su defensa la maestra Hernández explicó que actualmente está tomando un medicamento que le hace sentir mucho cansancio y que por eso se quedó dormida. Mientras tanto, la escuela no confirmó que la versión de la maestra fuera cierta.

Muchos maestros no han estado a la altura de la clases virtuales durante la actual pandemia de COVID-19. Se han registrado muchos casos de maestros que no asisten a sus clases virtuales y otros que no toman en serio su labor docente, como en el caso de la maestra Hernández.

Otro caso se presentó en Durango, México con una docente que forma parte del personal de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

Esta maestra gritó a un estudiante y al resto de la clase, que se defendían de las acusaciones que ella les hacía por no tener sus cámaras encendidas. El hecho también se convirtió en viral gracias a las redes sociales.