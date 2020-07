Maestra usa sus experiencias como estudiante inmigrante para capacitar a otros profesores

Emily Francis tuvo una infancia complicada cuando emigró a Estados Unidos, pero ahora está usando esas experiencias para transformar las vidas de sus estudiantes en Concord High School, tanto en la enseñanza del inglés como segundo idioma, como en la formación de otros maestros.

Retos a temprana edad

Francis nació en Guatemala y tuvo la responsabilidad de cuidar a sus cuatro hermanos mientras su madre se mudó a Estados Unidos para buscar una vida mejor. Después de dos años separados de ella, Francis y sus hermanos empezaron el largo viaje de dos meses para llegar a Estados Unidos.

Cuando empezó sus clases de la escuela secundaria en Nueva York, Francis se dio cuenta de que no sabía mucho inglés.

Yo era la estudiante de la parte de atrás del aula, que no podía entender nada , dijo Francis a La Noticia. Los amigos y los maestros se burlaban de mí porque no estaba participando en nada .

Ella continuó sus estudios y recibió más de 42 créditos para graduarse, pero cuando llegó el tiempo para tomar sus exámenes finales, no pasó su examen de historia. Por ello decidió no continuar con sus estudios y empezar a trabajar inmediatamente.

Enseñando ESL

Francis se mudó de Nueva York a Carolina del Norte y trabajó como una cajera, pero quería cambiar su empleo. Empezó a llenar solicitudes para trabajar como asistente de maestro en el condado Cabarrus.

Poco después, Francis recibió su título en enseñanza de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.

Recibí mi primera licencia de maestra con la idea de comenzar a enseñar para asegurarme de que las cosas funcionen de una manera diferente a como funcionaban en el pasado , dijo Francis.

Ella trabajó en la escuela W.M. Irvin Elementary School por seis años, enseñando inglés como segunda lengua, pero quería tener un impacto con los estudiantes adolescentes, como ella cuando llegó a Estados Unidos.

Transformar el ambiente

En el 2018, Francis comenzó a trabajar en Concord High School, y llegó en un tiempo donde no había tanto apoyo para los estudiantes inmigrantes. La mayoría de los estudiantes fueron enviados por maestros a la biblioteca, cuando no entendían inglés y no podían hacer su trabajo.

Me aseguro de que los maestros acojan a nuestros estudiantes y les den la bienvenida a los estudiantes en el aula sin vulnerar su identidad e ignorar sus antecedentes e idioma , aseguró Francis.

Poco a poco, ella está transformando el ambiente de la escuela. Cada día, Francis toma una hora para enseñar a estudiantes inmigrantes. Después, ella entra a varias aulas de otros maestros, para sentarse con estudiantes que luchan en sus clases porque no saben inglés.

Formando a los maestros

Francis siempre está ayudando a otros maestros alrededor de Estados Unidos con ideas para mejorar las relaciones con sus estudiantes. Ha participado en varias conferencias y ha viajado a varias escuelas para entrenar a otros maestros.

El consejo más importante que Francis da a los maestros es construir relaciones cercanas con los estudiantes. Ella siempre está disponible para enseñar a sus estudiantes, pero lo más importante, hacerles saber también que estará allí para apoyarlos.