Maestro de Charlotte despedido por publicar comentarios antisemitas

Un maestro de la escuela de Charlotte fue despedido el lunes 1ro de febrero luego de una publicación en las redes sociales con comentarios antisemitas, dijeron funcionarios escolares en un comunicado de prensa.

La superintendente Cheryl Turner dijo que se investigar el caso reportado el lunes 1ro de febrero por la mañana.

El maestro inicialmente le dijo que su cuenta de Twitter había sido pirateada. Agregó que ese tweet sería sorprendente de “un maestro negro que ha experimentado el racismo él mismo”, según la superintendente.

Pero unas horas más tarde, el presidente de la junta de Sugar Creek, H. Bryan Ives III, emitió un comunicado diciendo que el tuit era real y que el maestro “ya no trabaja en la escuela”.

El tweet viola las políticas de redes sociales y no discriminación de la escuela, dice el comunicado; y agrega que “el discurso de odio y la discriminación contra cualquier persona de cualquier religión, raza o color, nunca serán tolerados en Sugar Creek Charter”.

“El maestro pasó todas las verificaciones de antecedentes y evaluaciones de comportamiento. La administración nunca tuvo conocimiento de estos puntos de vista o filosofías”, dijo el presidente de la junta escolar, H. Bryan Ives III, en un comunicado.

“Revisamos periódicamente nuestras políticas sobre el uso personal de las redes sociales y nuestra filosofía de cero tolerancia frente a la discriminación, en la que los empleados deben firmar un acuerdo”, agregó.

El comunicado no menciona al maestro, pero una fuente con conocimiento de la investigación confirmó que StopAntisemitism.org lo había identificado correctamente.

El domingo 31 de enero, StopAntisemitism.org, una organización sin fines de lucro que monitorea la actividad antisemita, identificó a Jarrin Wooten como un maestro de Sugar Creek después de que publicó un tweet durante el fin de semana que invocaba improperios dañinos y falsos sobre los judíos.

This vile antisemite is a TEACHER at @sugarcreekcs (Sugar Creek Charter School in Charlotte, NC). pic.twitter.com/o9Vf6veWiU

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) February 1, 2021