¿Mal perdedor? Tom Brady no se despidió de sus rivales al finalizar el TNF

La llegada de Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers significó que el QB pusiera al equipo entre los favoritos a ganar el Super Bowl, además, vinieron las contrataciones de Rob Gronkowski y otros jugadores para reforzar al equipo.

Brady sabía lo complicado que sería adaptarse un nuevo equipo, entrenador en jefe, receptores y nueva casa, pero esto no le importó y llegó a los “Bucs”.

Ayer, Tampa Bay y los Chicago Bears se enfrentaron en el clásico Thursday Night Football, donde los “Bucs” eran favoritos en las casas de apuesta.

Los “Bucs” tuvieron la ventaja casi todo el partido, sin embargo, en la segunda mitad la defensiva de los Bears con Khalil Mack estuvieron presionando al QB.

Al final del juego, los “Bucs” perdieron el partido con un gol de campo de Cairo Santos y el enojo de Tom Brady se hizo más que evidente.

Era la segunda derrota de Tampa Bay, pero dolió a Brady en el orgullo, ya que en los controles estaba Nick Foles, el mismo QB que le ganó el Super Bowl LII con los Philadelphia Eagles.

Brady mostró su enojo con su línea ofensiva, ya que a partir del tercer cuarto no lo dejaron de presionar y erró en varios pases que mandó a sus receptores.

Al final del partido, Tom Brady salió del terreno de juego gritando y reclamando, enojado con sus compañeros de la línea ofensiva y de inmediato partió al vestidor sin despedirse de sus rivales, acto que criticaron en redes sociales sus fans.

SORE LOSER TOM BRADY RUNS OFF THE FIELD WITHOUT SHAKING NICK FOLES’S HAND. AGAIN! pic.twitter.com/1clX6iziIg

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) October 9, 2020