Malik B., uno de los primeros miembros de The Roots, muere a los 47 años

Malik Abdul Baset, un rapero más conocido por su trabajo con The Roots como Malik B., murió a los 47 años. Aún no se dio la causa de la muerte.

Es con corazones heridos y ojos llorosos que lamentablemente le informamos del fallecimiento de nuestro querido hermano y miembro de Roots, Malik Abdul Basit, los miembros de The Roots, Questlove y Black Thought, dijeron en un comunicado.

Que sea recordado por su devoción al Islam, su fraternidad amorosa y su innovación como uno de los MC más talentosos de todos los tiempos.

Malik B. y The Roots

Malik B. conoció a los cofundadores de Roots Ahmir Thompson (Questlove) y Tariq Trotter (Black Thought) mientras asistía a la Universidad de Millersville en Pensilvania, a principios de la década de 1990. En 1993, el grupo había lanzado su álbum debut, Organix .

El último álbum de The Roots con Malik B. como miembro fue Things Fall Apart. Ganaron un Grammy por la Mejor Actuación de Rap de un Dúo o Grupo por la canción You Got Me con Erykah Badu en 2000.

Según las letras del próximo álbum de The Roots sin Malik B., parece que los problemas con las drogas causaron la salida de Basit del grupo.

Basit produjo su propia música y, varios años después de su partida, también apareció en varios álbumes de The Roots.

En una competencia amistosa con usted desde el primer día, siempre sentí que poseía solo una fracción de su verdadero don y potencial, dijo Black Thought. Siempre quise cambiarte, para sofisticar de alguna manera tu perspectiva y hacerte ver que había muchas más opciones que las calles, solo para que me diera cuenta de que tú y las calles eran uno … y no había forma de separar a un hombre de su verdadero ser.

Solo puedo esperar haberte hecho sentir tan orgulloso como me hiciste a mí. El mundo acaba de perder uno real. Que Allah te perdone, perdone tus pecados y te otorgue el más alto nivel del paraíso.

