Chelsea derrotó 0-1 al Manchester City y se convierte en campeón de la Champions League por segunda vez en su historia.

La tercera Final de Champions entre equipos ingleses se la quedó el Chelsea, que también disputó su tercer juego por el título del certamen más importante de Europa.

En un gran duelo entre dos de los mejores estrategas del balompié mundial, Pep Guardiola y Thomas Tuchel, el alemán resultó vencedor con un planteamiento perfecto a la defensiva y despliegues al ataque letales.

N’Golo Kanté dejó claro que es el motor blue y se ganó a pulso el reconocimiento como el mejor jugador del partido después de su gran desgaste físico que fue fundamental para limitar las aproximaciones del City.

Lamentablemente, el motor del Manchester City durante toda la temporada, Kevin De Bruyne, llegó al Estadio do Dragao sin afinación. El belga no fue el protagonista que la afición citizen esperaba, no tuvo incidencia en el juego y desafortunadamente tuvo que abandonar el terreno de juego tras un fuerte choque con Antonio Rüdiger. Las esperanzas recayeron en un joven Phil Foden, que levantó la mano como el hombre más importante en el ataque del City.

Por su parte, Chelsea aprovechó los errores del City producto de un medio campo que no funcionó correctamente y dejó espacios a la contra. Fue de esta forma que Mason Mount vio un espacio entre líneas y puso medio gol a Havertz con una soberbia asistencia, que se complementó de forma digna con una gran definición del atacante alemán tras driblar al arquero.

Pulisic pudo marcar el segundo para el Chelsea

Christian Pulisic ingresó en la segunda mitad y se mostró participativo. El 10 tuvo la oportunidad de ampliar el marcador, pero su definición no fue la correcta.

Pulisic se convirtió en el segundo estadounidense en ganar la Champions League. El primero fue Jovan Kirovski en 1997 jugando para el Borussia Dortmund.