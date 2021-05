Maneras efectivas de disciplinar a los hijos sin castigos físicos

Lamentablemente muchos padres usan el castigo físico para disciplinar a sus hijos sin conocer las consecuencias negativas que este método contiene. Muchos utilizan este método pues así fueron criados ellos mismos por sus padres y no han aprendido otra forma de manejar la conducta de sus hijos.

Toda disciplina que utiliza el castigo físico tiene el potencial de convertirse en un abuso físico con las consecuencias que esto implica.

El punto principal en aprender métodos disciplinarios que no involucren el castigo físico es ser consistentes y perseverantes para que los niños puedan responder a ellos.

Enseñándoles las consecuencias

Por ejemplo, si su hijo continúa tirando sus juguetes, explíquele que pronto se van a romper y no tendrá más juguetes. Si llega a romper uno de ellos, demuéstrele lo que ha logrado. A sí también, si paró de tirarlos hágale un comentario positivo de lo bueno que ha sido por elegir preservar sus juguetes, pues de este modo puede seguir jugando con ellos.

Tal vez no responda a este método de inmediato, pero si usted es persistente, pronto el niño logrará entender las consecuencias de sus acciones. Este método es muy efectivo porque enseña a los niños a razonar y a comprender la relación de sus conductas con las consecuencias que obtiene.

Retención de privilegios

En este método, usted avisa a su hijo qué sucederá si no cumple una directiva suya. Es muy importante que sea claro y que su hijo entienda las consecuencias de su conducta por anticipado.

Por ejemplo, usted le pide a su hija que ordene su cuarto y en forma calmada y amable también le explica que si no lo hace en 5 minutos, usted va a recoger su cuarto reteniendo todos los juguetes que encuentra en el piso por 24 horas. Su hija sigue distraída, cinco minutos pasan y no lo hizo. Entonces usted le menciona calmadamente, por ejemplo, “Veo que optaste que yo los recogiera. Lo haré, pero también te dije que si yo lo hacía me quedaba con tus juguetes por 24 horas.”

Para que este método funciones, no es necesario que usted se enoje o grite, sino simplemente permanezca firme en su palabra incluso si su hija llora o hace berrinches.

Usted manténgase firme y en una posición neutra. Simplemente continúe con su plan aunque se sienta la “mala de la película.” Aplicando este método, recuerde nunca quitar algo que le es necesario como la comida o tiempo con sus padres. Este método funciona mejor si se hace de inmediato.

Por ejemplo, si su hijo se porta mal a la hora de ir a la cama, no decirle que no irá al parque el sábado próximo. Es demasiado tiempo transcurrido. Es mejor utilizar la retención de un privilegio inmediatamente, como retenerle un aparato electrónico o un juguete en el mismo momento.

Estos métodos también requieren tiempo y paciencia por parte de los padres y cuanto más temprano en edad comenzamos a usarlos, mejor.