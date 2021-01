Aproximadamente 30 manifestantes se reunieron frente a la oficina de la representante Madison Cawthorn en el centro de Hendersonville, el jueves 14 de enero por la mañana, pidiendo que lo destituyeran de su cargo luego de su discurso en Washington DC antes de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos.

El evento fue organizado por los grupos locales Down Home WNC y Sunrise Movement Asheville.

El grupo no es el primero en llamar a la acción. En una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el fin de semana, el Partido Demócrata del Distrito 11 de Carolina del Norte afirmó que el representante Cawthorn es responsable de incitar a la violencia con su apoyo público a la manifestación pro-Trump y exigió que lo expulsaran de su cargo.

El 4 de enero, Cawthorn usó Twitter para alentar a sus seguidores a asistir a un mitin a favor de Trump. Al día siguiente, Cawthorn usó Twitter para instar a que “millones de estadounidenses patriotas defiendan a su país”.

The fate of a nation comes down to the events of tomorrow. This New Republican Party will not back down.

I look forward to seeing millions of patriotic Americans stand for their country. pic.twitter.com/1ADeeE9ji4

— Madison Cawthorn (@CawthornforNC) January 5, 2021