Cuando Manuel Rey arribó a Carolina del Norte tuvo que trabajar como lavador de autos, un oficio que le ayudó a costear sus estudios y le abrió el panorama sobre las condiciones en las que viven los latinos en Estados Unidos.

Manuel era un joven impetuoso que había encontrado en el Derecho su trinchera para tratar de luchar contra las injusticias.

La vida de Rey era bastante tranquila en la Ciudad de México, donde pasó sus primeros años en la Colonia del Valle, uno de los barrios más calmados de la capital azteca.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Yo estudié Derecho porque tenía una pasión por querer ayudar a las personas y siempre quise hacer algo por mi comunidad, algo que fue impulsado por mi familia”, comparte Rey en charla exclusiva con La Noticia.

Tan pronto Rey se graduó de la Universidad Latinoamericana de México en 1995, comenzó a cuestionarse su futuro.

Los sacrificios para alcanzar la meta

Manuel no puede evitar sonreír al recordar aquella época en la que soñaba con cambiar al mundo, cuando después de haber devorado libros de Derecho y recibido cátedra, anhelaba dejar huella a través de la justicia.

“Disfruté mucho mi juventud en la Ciudad de México y de mi época de estudiante. Por eso decidí seguir, porque quería tener lo necesario para impactar en la sociedad”, asegura.

Pero así como llevaba una vida tranquila, sabía que debía hacer muchos sacrificios para llegar a convertirse en el hombre que vislumbraba ser.

Fue entonces que cuando se le presentó la oportunidad de estudiar una maestría en la Universidad de Carolina del Norte y no dudó en tomar la oportunidad.

Si bien, lo hizo con el apoyo de sus padres, se ganó la vida como lavador de autos para así poder absorber sus gastos.

“Empecé lavando autos y así me fui dando cuenta de las dificultades que viven no solo los mexicanos, sino los latinos en general aquí”, comenta el directivo de 47 años.

A la par que estudiaba la maestría en Administración Pública en la prestigiosa Universidad de Carolina del Norte, Rey quedó cautivado con la idea de ayudar a la comunidad latina ante las injusticias sociales.

Así llegó al mundo bancario

Por lo que tan pronto acabó, se graduó con honores (suma cum laude), puso manos a la obra.

“Yo me fui a la Ciudad de México, estuve un tiempo pero decidí regresar”, comenta.

Rey se inmiscuyó en la industria bancaria, donde ahora tiene más de 22 años de experiencia siendo líder en la banca, siempre ayudando proyectos de latinos para impulsar sus negocios.

Inició su carrera bancaria en First Union National Bank —ahora Wells Fargo—, como ejecutivo y líder de la estrategia multicultural.

En 2004, Rey fundó el Banco de la Gente —Peoples Bank—, un exitoso banco comercial dedicado a ayudar a la comunidad latina en Carolina del Norte.

Después de ocho años de servir como presidente, Rey unió fuerzas con Fifth Third Bank, donde se desempeñó durante casi nueve años en diferentes posiciones de liderazgo ejecutivo antes de unirse a Ameris Bank.

“Se podría decir que nunca he sido víctima de racismo, pero he vivido el racismo indirectamente”, asegura.

“Estando en este medio es evidente que te cierran muchas oportunidades por ser latino, por ser de origen mexicano”, explica.

Actualmente es miembro de la junta directiva de Atrium Foundation, el segundo sistema de salud pública más grande del país.

El Atrium Foundation cuenta con 47 hospitales y más de 900 clínicas que superan los 18,000 millones de dólares en ingresos.

Se trata del empleador regional más grande con más de 60,000 empleados de tiempo completo.

“Este es mi mejor momento”

Además, es el presidente de la división de Charlotte de la American Heart Association.

Ha servido en la junta del Charlotte Regional Business Alliance —anteriormente Charlotte Chamber, donde se desempeñó como miembro del comité ejecutivo y presidente de asociaciones estratégicas.

También lo hizo en la junta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Liga de Gobiernos y en la junta de The Foundation for the Carolinas.

Por si fuera poco, fue fundador y presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte.

Toda una colección de logros que lo convirtieron en el presidente y ejecutivo bancario de la región de Carolina del Norte del Ameris Bank.

“Este es mi mejor momento (de mi vida profesional). Ya había liderado varios proyectos bancarios pero nunca de este tamaño”, afirma Rey.

“Mi meta es impulsar este banco y así ayudar a mejorar a la comunidad latina. Así quiero ser recordado, como alguien que luchó por los derechos de los latinos en Carolina del Norte”, puntualiza.