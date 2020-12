El sector salud, el grupo más importante alrededor del mundo durante la pandemia de coronavirus, pone en riesgo su integridad todos los días y muchas veces no se reconoce su trabajo, pues el simple hecho de no respetar el aislamiento y arriesgarse es no valorar su trabajo.

Y eso lo sabe bien Doña Margarita, una abuelita de Los Ángeles, California, que cocinó de y llevó 800 tamales para el personal médico del hospital donde estuvo internada por coronavirus.

De 73 años, Margarita Montañez, estuvo internada en abril durante tres semanas en el hospital Cedars-Sinai, en la zona de Beverly Hills. Desde el momento en que fue hospitalizada, Margarita tuvo la esperanza de salir adelante, situación que logró gracias al estupendo trabajo del personal médico.

Junto con su su hija, Margarita llevó los más de 800 tamales acompañados por salsas al Cedars-Sinai en muestra de agradecimiento. La abuelita hizo 500 tamales en cinco días, pero al enterarse que el personal médico estaba conformado por 400 personas, decidió comprar 300 tamales más.

“Los mejores tamales del mundo para los mejores doctores y enfermeras que tenemos aquí en Los Ángeles”, declaró Cindy Montañez, hija de Margarita.

Madre de seis hijos y abuela de 12 nietos, Margarita nunca olvidó la promesa que le hizo a los doctores: si le salvaban la vida, les llevaría tamales en Navidad.

“Ya estaba en un punto para que me desconectaran. Uno tiene salud y no hay precio”, aseguró Margarita Montañez.