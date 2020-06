El Maratón de Nueva York TCS 2020, programado para correrse el 1 de noviembre, fue cancelado debido a la crisis mundial por coronavirus.

La decisión de cancelar el maratón más grande del mundo fue de los organizadores, New York Road Runners y la alcaldía de la Gran Manzana, encabezada por Bill de Blasio.

“Si bien el maratón es un evento icónico y querido en nuestra ciudad, aplaudo la iniciativa de por poner primero la salud de los espectadores y corredores», dijo De Blasio.

New York Road Runners contactará a los participantes antes de 15 de julio para informarles que pueden pedir un reembolso o asegurar una entrada adicional en las ediciones 2021, 2022 y 2023.

The 2020 #TCSNYCMarathon, set to take place on Nov. 1, has been canceled due to coronavirus-related health and safety concerns. Registered runners will be contacted by July 15 regarding their cancellation resolution options, including a refund. Learn more: https://t.co/8TlWiekDss pic.twitter.com/mUnrcCayaz

— TCS New York City Marathon (@nycmarathon) June 24, 2020