Marchan en Durham para apoyar huelga nacional contra el racismo

Manifestantes en Durham marcharon el 20 de julio en apoyo al paro nacional realizado en Estados Unidos en contra del racismo.

Distintos usuarios en redes sociales y medios locales reportaron la marcha realizada en Durham que se sumó a actividades en otros lugares del país como parte de la «Huelga por las Vidas Negras».

Thousands of people from across the U.S. and in cities across the world are joining workers during #StrikeForBlackLives right now!

Here are a few pictures from Durham, North Carolina.

— Pax Christi USA (@PaxChristiUSA) July 20, 2020