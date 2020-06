Cuando eres un joven futbolista que juega en uno de los mejores equipos del mundo, seleccionado nacional y millonario, podrías ser despreocupado por lo que pasa a tu alrededor, ya que tienes una vida cómoda disfrutando de los beneficios que te brinda ser famoso.

Ese no es el caso de Marcus Rashford, el delantero británico de 22 años que juega para el Manchester United, quien ocupó su trascendencia como figura pública para dirigir una carta al parlamento de Inglaterra, donde solicita apoyo para los niños por medio de vales de alimentos en los comedores de colegios durante la crisis por coronavirus.

“1.3 millones de niños en Inglaterra están registrados para recibir comidas escolares gratuitas y una cuarta parte de estos no recibe ningún apoyo desde que se ordenó el cierre de las escuelas”, señaló Marcus en su carta.

Más allá de un acto ‘altruista’ que le asegurara popularidad y buena imagen, Rashford alzó la voz porque él sufrió las mismas dificultades de pequeño; situación que lo marcó.

“Mi mamá siempre trabajó tiempo completo, ganando el salario mínimo para poner un plato de comida en la mesa, pero no fue suficiente. El sistema no se construyó para que familias como la mía tengan éxito”.

El pensar qué pasaría con esos niños, toco el corazón de Marcus. Se comprometió con la causa y se asoció con una fundación que se dedica a poner comida sobre el plato de las personas que más lo necesitan.

“Cuando se decidió el cierre temporal de las escuelas, me asocié con la organización benéfica de distribución de alimentos, FareShare ,para ayudar a cubrir parte del déficit de comidas escolares gratuitas”.

La joya del Manchester United aseguró que la respuesta de la gente fue positiva, pero aún hacía falta mucho trabajo por hacer.

“Si bien, la campaña actualmente distribuye 3 millones de comidas a la semana a las personas más vulnerables en todo el Reino Unido, reconozco que simplemente no es suficiente”.

Rashford pidió que, así como otros temas en Inglaterra son tratados con esmero, no se escatime en el futuro de la nación, los niños.

“El Gobierno ha adoptado un enfoque de ‘lo que sea necesario’ para la economía: hoy le pido que amplíe ese mismo pensamiento para proteger a todos los niños vulnerables en Inglaterra”.

Marcus recibió un tweet de un miembro del parlamento, quien le hizo saber que su lucha ya era ‘atendida’: ‘por eso hay un sistema de beneficios’. Pero Rashford, bien informado, contestó con datos en su carta.

“He hablado con la gente, y sé que (en el programa de Crédito Universal) hay un límite de 2 hijos por familia. En abril de 2020, 2,1 millones de personas reclamaron beneficios relacionados con el desempleo. Este es un aumento de 85o mil solo desde marzo. A medida que nos acercamos al final del plan de licencia y a un período de desempleo masivo, el problema de la pobreza infantil solo empeorará”, aseveró.

Tras la carta de Rashford, el gobierno anunció que seguirá apoyando con vales de alimento durante seis semanas más. De esta forma, todas las familias que se quedaron sin ingresos por la pandemia de coronavirus, podrán llevar a comer a sus hijos a los comedores de las escuelas.

Contento por el resultado, Marcus se quedó sin palabras al saber que el gobierno correría con los gastos de alimentos que ascienden a poco más de 130 millones de euros.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020