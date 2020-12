La cantante Mariah Carey es la reina de la Navidad. Aunque todos hemos escuchado sus temas, sobre todo los navideños, la plataforma Spotify publicó una lista de las canciones navideñas más escuchadas, que encabeza Mariah con All I Want for Christmas Is You.

Lanzado en 1994, este tema se ha convertido en uno de los más representativos en la carrera de la cantante estadounidense de 50 años.

Spotify reportó que, en lo que va del año, los usuarios ya han escuchado más de 6,500 millones de minutos de canciones de navidad en todo el mundo.

Desde que se inauguró la plataforma en 2008, han acumulado más de 37,000 millones de escuchas de música navideña, por eso elaboraron un ranking con los temas preferidos por los usuarios.

La lista sigue con Last Christmas, de Wham!, Santa Tell Me, de Ariana Grande; It’s Beginnig to Look a Lot Like Christmas, de Michael Bublé y el quinto lugar lo tiene Justin Bieber con Mistletoe.

Este tema, a lo largo de 25 años, le ha significado más de 60 millones de dólares en ganancias a la cantante.

No es de extrañar que la intérprete haya hecho varias versiones del mismo tema para explotar la rentabilidad que le ha dado a lo largo de los años.

De acuerdo con los datos de Spotify su canción sonó 11 millones de veces el 24 de diciembre de 2018.

Tan solo el video musical de este tema suma más de 657 millones 643 mil reproducciones, desde su publicación el 23 de noviembre de 2009.

Por cierto, si eres fan de Mariah Carey, no te puedes perder el libro que acaba de lanzar The Meaning of Mariah Carey y el especial que lanzará por Apple TV+.