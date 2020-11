Mark Hamill abre cuenta de Twitter a sus perros y se vuelve su primer seguidor

El actor Mark Hamill anunció ayer que abrió una cuenta de Twitter dedicada a sus dos perros. Segundos después presumió ser su primer seguidor.

Mark Hamill es conocido mundialmente por su papel de Luke Skywalker en la franquicia de Star Wars.

La cuenta se llama @HamillFurballs y está dedicada a sus dos adorables perros: Millie y Mabel Hamill. Millie y Mabel son dos perritas rescatadas que son la adoración del actor y su familia.

Guess who is officially their first follower? That's right, your favorite Hamill… ME!

👁️❤️🐶🐕🦮🐕‍🦺🐩🌭#I_Officially_Have_No_Life https://t.co/FiyapFscs9

— Mark Hamill (@HamillHimself) November 5, 2020