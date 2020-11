Phil Morris, la compañía encargada de comercializar la famosa marca de cigarros, Marlboro, informó que para el 2030 dejará de vender cigarrillos en México, un mercado en el que tiene el 65% del control del mercado.

Siendo una de las marcas más populares en el país azteca y el mundo, ¿por qué Phil Morris dejará de vender cigarros en México?

Suena ilógico dejar de vender cigarros en un mercado que deja millones de dólares al año; sin embargo, Phil Morris está apostando por un nuevo y mejor consumo de tabaco en el mundo, en el que fumar sea menos dañino gracias a su nuevo dispositivo IQOS.

“Queremos tener un impacto positivo en los 15 millones de fumadores en el país. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios como IQOS, y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030”, dijo el CEO de Philip Morris México, Andrzej Dabrowski.

Sin duda es una apuesta riesgosa, pero valiente y plausible. El mundo apunta hacia lo sano y sustentable, por lo que ofrecer una nueva manera menos dañina de consumir tabaco, es una gran alternativa.

México, un gran mercado para Marlboro IQOS

La compañía aseguró que alrededor de 26 mil mexicanos ya usan su nuevo dispositivo IQOS, que evita el proceso dañino de combustión del tabaco, es decir, calienta el cigarro en vez de quemarlo.

“Actualmente, 80 mil personas en México están interesadas en nuevas alternativas de consumo, particularmente en IQOS. Por ello, Philip Morris continúa con su iniciativa Elige el cambio, orientada a incentivar y brindar información relacionada con este nuevo portafolio libre de humo y ceniza”, aseveró.

Sin embargo, el gobierno mexicano advirtió que el uso de cigarrillos electrónicos o vaporizadores puede llegar a ser igual de adictivo y dañino que el cigarro común, por lo que la importación de estos dispositivos está prohibida en México.

“Nuestro mensaje respecto a fumar siempre ha sido claro: si no fumas, no empieces. Si ya fumas, déjalo. Pero quien decida no dejar el cigarro merece tener acceso a información y alternativas”, agregó el CEO de Philip Morris México.

A principios del 2020, las autoridades de Estados Unidos prohibieron parcialmente la venta de cigarrillos electrónicos.

El país en el que el nuevo dispositivo IQOS de Marlboro es España. Ante el éxito en Europa, cada vez más países de América como Argentina, Colombia, Venezuela, Peru y Chile están apostando por esta nueva forma de consumir tabaco.

¿Qué es IQOS?

IQOS es un dispositivo electrónico que calienta el tabaco en lugar de quemarlo. Al calentar el tabaco se produce vapor y no hay olor a cigarro, por lo que puedes utilizarlo en lugares cerrados sin molestar a la gente a tu alrededor.

¿Cómo funciona?

A diferencia de los cigarros electrónicos que utilizan nicotina líquida, IQOS funciona con unidades de tabaco para calentar, los cuales tienen un tratamiento distinto al cigarro común. Gracias a la Tecnología HeatControl, el tabaco se calienta hasta los 350°C sin quemarse.