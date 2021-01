Martin Luther King Jr. vs. FBI: relaciones extramaritales y acoso revelados en documental

El documental “MLK/FBI”, realizado a partir de documentos desclasificados, revela el feroz acoso del Buró Federal de Investigaciones ( FBI , por sus siglas en inglés) sobre el líder afroamericano Martin Luther King Jr.

“MLK/FBI” del cineasta Samuel D. Pollard se estrenó el 15 de enero, día en el que se conmemora el nacimiento del legendario ícono de los derechos civiles en Estados Unidos.

Querían que King se suicidara

Así es, el director de inteligencia nacional del FBI para 1963, William C. Sullivan, catalogó a Martin Luther King Jr. como un personaje peligroso , luego de que King reunió pacíficamente a miles de personas frente al Lincoln Memorial en Washington, D.C.

Debemos marcarlo ahora como el negro más peligroso en el futuro de esta nación , escribió Sullivan en un memorando de la agencia, quien inició entonces despiadadas investigaciones contra el reverendo protestante.

La intervención de los teléfonos de King y la colocación de micrófonos ocultos en sus cuartos de hotel eran las menos extremas de las medidas tomadas por el FBI .

Las más crueles invitaban a King a suicidarse, chantajeándolo con la información conseguida por el FBI sobre las relaciones extramaritales del también líder cristiano.

Sombras más oscuras

El documental llega al cenit de la complejidad cuando revela un descubrimiento realizado por David Garrow, el escritor de una biografía de King galardonada con el Premio Pulitzer en la cual se basó el documental y cuyo título es “The FBI and Martin Luther King Jr.: From ‘Solo’ to Memphis”.

El hallazgo de Garrow fue un resumen del FBI que incluía una breve nota escrita a mano donde decía que la agencia grabó a King observando el abuso sexual de una mujer.

No se sabe si la información es verdadera o formaba parte de una campaña de desprestigio contra Martin Luther King Jr. orquestada desde el FBI .

Información puesta en contexto

La historiadora de la Universidad de Yale, Beverly Gage, una experta en el tema considera que la información del documental es honesta y complicada de la manera correcta .

Por su parte, Garrow destaca que la conducta personal de King, aun en su peor momento, no era peor que la de JFK. (…) Lo más importante aquí, que hemos visto una y otra vez, es que un número sorprendente de hombres poderosos en los años 60 o en años más recientes se han involucrado en un mal comportamiento en serie contra las mujeres .

Por el momento, corresponderá esperar hasta el 31 de enero del 2027, cuando las grabaciones del FBI de King dejen de estar selladas por la corte en los Archivos Nacionales.