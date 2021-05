En el mundo de Marvel cabemos todos, al menos así lo ha hecho ver la empresa al elegir Superhéroes con distintas habilidades, pero ahora, la compañía decidió dar otro paso hacia la nueva generación de hombre con poderes dentro de sus páginas.

¡Todos caben en los cómics! Marvel presenta a su primer Capitán América con rasgos indígenas

Si bien es sabido, Marvel ha apostado por la inclusión, dando pie a personajes que han declarado abiertamente su sexualidad como Iceman, pero ahora, el nuevo personaje tiene una particularidad que nunca se ha visto en la compañía.

Resulta que Marvel sigue apostando por la diversidad no sólo en sus películas o en series, también en sus cómics y en la saga The United States of Captain America presentará al primer Capitán América indígena.

¿Quién es el creador del nuevo personaje?

Esta nueva versión es hecha por la escritora Darcie Little Badger, que pertenece al grupo apache Lipán, y el artista David Cutler, quien es miembro de la Primera Nación de Qalipu.

La tercera entrega de The United States of Captain America supondrá la puesta de largo de Joe Gomez, miembro del pueblo kikapú y será una especie de ayudante de Steve Rodgers en sus aventuras.

¿Cómo será este nuevo Capitán América indígena?

Según la historia, Joe es un trabajador de la construcción que usa sus habilidades para ayudar a acabar con la destrucción tras los ataques de extraterrestres o villanos.

A Gomez le encanta ayudar a su comunidad y no cobra a los ancianos de la tribu, esta es una de las principales características del personaje.

“Conozco a mucha gente como Joe, muchos de ellos son mis parientes indígenas, por lo que fue maravilloso ayudar a desarrollar un personaje con sus valores, fuerza y habilidades extremas para operar grúas”, comentó la autora.

El tomo donde se revelará a este nuevo Capitán América estará disponible el próximo mes de junio.