Marvel presenta tráilers y hace anuncios de series y películas

La Navidad llegó temprano para los fans de Marvel, pues durante este Investor Day de Disney, se anunciaron series, películas y avances de varios proyectos.

Para empezar se anunció la primera película de los The Fantastic Four dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), la cual será dirigida por Jon Watts.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel's First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT

Otra de las grandes sorpresas es que Christian Bale será parte de Thor: Love and Thunder, donde interpretará al villano Gorr.

Además se conoció el nombre de la tercera parte de Ant-Man, la cual se llamara Quantumania.

Por otro lado, se anunció que Guardianes de la Galaxia Vol. 3, llegará en 2023. Mientras que el estreno de Thor: Love and Thunder, se retrasa al 5 de mayo de 2022; Black Panther II (donde se confirmó que no se reemplazará a Chadwick Boseman para interpretar a T’challa), se estrenará el 8 de julio de 2022 y Captain Marvel 2 se estrenará el 11 de noviembre de 2022.

Llegaron los avances de Wandavisión, en su segundo tráiler.

También llegó el tráiler de Loki, el cual confirma que la serie tiene lugar en un universo paralelo, el cual fue creado en Avengers Endgame, cuando robó el Teseracto.

Además se reveló el primer tráiler de la serie animada What If…? la cual cuenta qué hubiera pasado si los eventos en el MCU hubieran dado otro giro.

WHAT IF…?, an Original Series from Marvel Studios, is coming Summer 2021 to #DisneyPlus . pic.twitter.com/P8VDm2rhXJ

"Space. Time. Reality. It's more than linear path."

Y finalmente llegó el primer tráiler de Falcon and the Winter Soldier.

Durante la presentación se anunciaron varias cosas nuevas que estarán llegando a la plataforma de Disney Plus. Para empezar el próximo año, habrá un especial navideño de Guardianes de la Galaxia, dirigido por James Gunn.

Por otro lado, War Machine tendrá su propia serie, llamada Armor Wars, donde James Rhodes tendrá que luchar porque la tecnología de Tony Stark no caiga en manos equivocadas.

Sobre este tenor, también llegara Ironheart, sobre la creación de una armadura más avanzada desde la de Iron Man.

Samuel L. Jackson volverá en su papel como Nick Fury para la serie Secret Invasion, la cual será una adaptación de los comics del mismo nombre, pero que podría ser muy diferente a lo ya conocido.

También se reveló el primer promocional de Ms. Marvel, así como las primeras escenas de la serie. En esta línea se anunció que este personaje aparecerá en Captain Marvel 2.

Ms. Marvel, a newer character to Marvel comics has grabbed the world's imagination and we are excited to announce Iman Vellani as Kamala Khan.

Ms. Marvel, an Original Series from Marvel Studios, is coming late 2021 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArHe8vMCXd

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020